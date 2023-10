Ein Jahr nach Tod von Didi Mateschitz: Red Bull hofft in Austin auf besonderen Sieg

Die Formel 1 verabschiedete den im Vorjahr verstorbenen Red-Bull-Gründer im Vorjahr in Austin. Sein Team peilt mit Superstar Max Verstappen am Wochenende in Texas den nächsten Sieg an.

Die Formel 1 ist am Wochenende zum zweiten Mal in diesem Jahr in ihrem neuen Lieblingsland unterwegs. Nach dem Grand Prix von Miami Anfang Mai steht nun das Rennwochenende inklusive Sprint in Austin auf dem Programm, ehe in rund einem Monat das Nachtspektakel in Las Vegas steigt. Dass die Königsklasse des Motorsports mittlerweile zu einem lukrativen Geschäft für die Teams geworden ist, liegt zu einem nicht gerade geringen Anteil auch an dem gesteigerten Interesse in den Vereinigten Staaten. Seit der Übernahme der Rennserie durch den US-Konzern Liberty Media erlebt die Formel 1 einen noch nie zuvor da gewesenen Boom. Dank geschicktem Marketing und der Netflix-Serie "Drive to Survive", die nur rudimentär etwas mit einer Dokumentation zu tun hat, hat vor allem der US-amerikanische Markt die Königsklasse lieben gelernt und investiert viel Geld.

Mit Andretti drängt zudem ein zweites US-amerikanisches Team neben Haas vehement in die Formel 1. Der Automobil-Weltverband FIA hat Besitzer Michael Andretti bereits grünes Licht für einen Einstieg des Teams Andretti-Cadillac ab 2025 erteilt. Dass schon bald ein elftes Team in der Formel 1 am Start stehen wird, ist aber alles andere als gewiss. Denn die bestehenden Teams wehren sich gegen eine Erweiterung des Fahrerfelds. Wie so oft geht es auch hier um das Geld. Die anderen Teams sind nicht dazu bereit, den Gewinn, den die Formel 1 derzeit erzielt, mit einer elften Partei zu teilen. Will Andretti in der Königsklasse des Motorsports mitmischen, wird er jedenfalls tief in die Tasche greifen müssen. Die Serie würde von einem echten US-amerikanischen Team jedenfalls profitieren.

Aber auch ohne Andretti werden die Zuschauertribünen in Texas beim Sprint am Samstag (24 Uhr) und Rennen am Sonntag (21 Uhr/beides live ServusTV) voll sein. Großer Favorit auf dem Linkskurs ist einmal mehr Saisondominator Max Verstappen. Spannend wird nur sein, wer von dem Verfolgerquartett bestehend aus Teamkollegen Sergio Pérez, McLaren, Mercedes und Ferrari Verstappen am ehesten Paroli bieten wird können. Der dreifache Weltmeister in Diensten Red Bulls will von einem Machtkampf zwischen Teamchef Christian Horner und Konsulent Helmut Marko nichts mitbekommen haben. "Die Stimmung im Team ist sehr gut. Jeder kennt seine Rolle ganz genau." Obwohl die Bullen dieses Jahr bis auf ein Rennen immer siegreich waren, wäre ein Triumph in Austin etwas Besonderes. Denn am Sonntag jährt sich der Todestag von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz zum ersten Mal.