Frauen am Steuer elektrischer Boliden - und das in Saudi-Arabien. Die Formel E gastierte in der Wüste. Die Scheichs versuchten, der Welt Offenheit zu demonstrieren.

Sie haben es also tatsächlich getan, die Macher der Elektro-Rennserie Formel E und des Internationalen Automobilverbandes FIA: ein Rennen in Saudi-Arabien durchzuführen, dort, wo der Kronprinz durch die Affäre Khashoggi und den Jemen-Krieg ins Zwielicht der westlichen Welt geraten ist.