Erschwerte Einreise vor fraglichem Grand Prix in Vietnam

Das Coronavirus schürt in der Formel 1 die Zweifel. Australien will am Saisonauftakt in Melbourne festhalten, Vietnam hat aber Einreisebestimmungen für italienische Staatsbürger weiter verschärft. Dies trifft nicht nur Ferrari und AlphaTauri, die ihren Sitz in Italien haben. Die Scuderia beliefert Alfa Romeo und Haas mit Motoren. In Pirelli hat die F1 zudem einen italienischen Reifenhersteller.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Italienern wird die Einreise erschwert