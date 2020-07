Weltmeister Lewis Hamilton hat im ersten freien Training der Formel 1 in Spielberg die Duftmarke gesetzt. Der Mercedes-Pilot sorgte am Freitag bei bedecktem Himmel mit 1:04,816 Min. für eine klare Bestzeit 0,356 Sek. vor Teamkollege Valtteri Bottas sowie Vorjahressieger Max Verstappen im Red Bull. Das zweite Training der wegen Corona verspätet am Sonntag beginnenden Saison folgt am Nachmittag.

SN/APA (AFP)/MARK THOMPSON Lewis Hamilton macht weiter, wo er aufgehört hat

Quelle: APA