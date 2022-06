Marcel Hirscher und Michael Walkner wollen Erzberg bezwingen

Rund 1000 Offroad-Spezialisten stellen sich am Wochenende der ultimativen Herausforderung in der Steiermark. Die Zuschauer können hautnah beim Spektakel dabei sein.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet an diesem Wochenende wieder eines der härtesten Hard-Enduro-Rennen der Welt in der Steiermark statt. Beim Erzbergrodeo kämpfen rund 1000 Teilnehmer aus 40 Nationen um den Sieg. Die besten 500 nach dem Prolog am Freitag und Samstag qualifizieren sich für das große Finale am Sonntag. Beim sogenannten Hare Scramble bezwingen aber nur selten mehr als 20 Athleten innerhalb der Vier-Stunden-Frist den Erzberg auf ihren Motorrädern.

