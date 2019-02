Ex-Formel-1-Star Webber: "Ferrari musste etwas ändern"

Neun GP-Siege, Langstreckenweltmeister - Mark Webber hat viel im Rennsport erreicht. Mit den SN sprach der Australier über Formel 1, Formel E und künftiges elektrisches Fahren.

In der Formel 1 ist Mark Webber (42) seit seinem Rücktritt 2013 als TV-Kommentator bei vielen Rennen dabei. Mit Porsche feierte er von 2014 bis 2016 acht Siege und den WM-Titel 2015. Webber ist Porsche und Red Bull als Markenbotschafter eng verbunden - und besuchte als solcher auch den historischen Ice-GP am Wochenende in Zell Am See.