F1-Saison 2020 mit 22 Rennen und Österreich-GP am 5. Juli

Die 70. Saison in der Geschichte der Formel 1 wird die bisher dichteste. 22 Rennen - so viele wie nie stehen nächstes Jahr auf dem Programm. Wie dem am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Kalender zu entnehmen ist, findet der Österreich-Grand-Prix in Spielberg 2020 eine Woche später als dieses Jahr statt. Der Termin ist der 5. Juli. Neu ist der Große Preis von Vietnam in Hanoi am 5. April.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU In Spielberg wird am 5. Juli 2020 gefahren