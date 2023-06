Fans hoffen auf die große Alonso-Show

Ausgerechnet in seinem Heimrennen in Barcelona könnte der Pilot von Aston Martin seinen ersten Formel-1-Sieg seit zehn Jahren feiern.

Vom Fürstentum Monaco übersiedelte die Formel 1 unter der Woche direkt nach Spanien, wo am Wochenende in Barcelona der siebte Grand Prix der laufenden Saison auf dem Programm steht. Topfavorit auf den Sieg ist einmal mehr Red Bull Racing. Der britisch-österreichische Rennstall konnte bislang jedes Rennen in diesem Jahr für sich entscheiden. Doppelweltmeister Max Verstappen ist nach seinem Sieg in der Vorwoche in Monaco auch an diesem Sonntag (15 Uhr/live ORF 1) in Barcelona, wo er 2016 seinen ersten von ...