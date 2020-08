Ferdinand Habsburg jubelt am Lausitzring über bestes DTM-Ergebnis - Philipp Eng als zweiter Salzburger in den Punkterängen

In seiner zweiten DTM-Saison fuhr Habsburg im dritten Saisonrennen in Deutschland zum ersten Mal unter die Top Sechs. Der Audi-Pilot brachte DTM-Champion Rene Rast zur Verzweiflung. Philipp Eng, der zweite Salzburger im Fahrerfeld, sammelte als Neunter ebenfalls Punkte.

Nach einer starken Saisonvorbereitung galt Audi-Pilot Ferdinand Habsburg in seiner zweiten Saison als einer der Geheimfavoriten auf Spitzenergebnisse im Fahrerfeld der DTM. Bei den Auftaktrennen in Spa lief für den gebürtigen Salzburger aber nichts nach Wunsch. Der Kaiser-Urenkel musste punktelos die Heimreise antreten.

Bei der zweiten Station im Rennkalender der DTM am Lausitzring in Deutschland zeigte Habsburg beim ersten Rennen am Samstag aber sein Können. Nach Platz zwölf im Qualifying fuhr der 23-Jährige ein fehlerloses Rennen und schob sich bis auf Rang sechs nach vorn. In den letzten Runden bewies der Audi-Pilot seinen Kampfgeist, indem er den amtierenden DTM-Champion Rene Rast in Schach hielt und Angriff um Angriff des Deutschen erfolgreich abwehren konnte. Der sechste Rang ist Habsburgs beste Platzierung in seiner zweijährigen DTM-Karriere.

Philipp Eng in den Punkterängen

Mit Philipp Eng sammelte auch der zweite Salzburger im Fahrerfeld der DTM Punkte. Der BMW-Pilot überquerte die Ziellinie auf Rang neun und fuhr somit beim dritten Saisonrennen zum zweiten Mal in die Punkteränge. Der 30-Jährige war von Startplatz elf aus in das Rennen gestartet. In der Gesamtwertung liegt Eng mit zehn Punkten auf der zehnten Position.

Nico Müller dominiert weiterhin

Den Sieg holte sich der von Startplatz zwei ins Rennen gegangene Audi-Pilot Nico Müller. Der Schweizer fuhr abermals ein souveränes Rennen und holte sich im dritten Saisonrennen den dritten Sieg in der DTM. Bereits am Sonntag absolviert die DTM das zweite Rennen am Lausitzring.