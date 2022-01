Ferdinand Habsburg schrammte beim 24-Stunden-Rennen in Daytona nur knapp am Sieg vorbei

Bis zwölf Minuten vor Rennende lag der Salzburger mit seinem Team Tower Motorsports in der LMP2-Klasse in Führung. Nach einem harten Überholmanöver fielen Habsburg und seine drei Kollegen noch auf den dritten Rang zurück. Für Philipp Eng und Klaus Bachler lief das Traditionsrennen indes überhaupt nicht nach Wunsch.

Bei eisigen Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt startete am Samstagabend (MEZ) die 60. Auflage des 24-Stunden-Rennens von Daytona. Am Ende eines turbulenten Rennens mit vielen Zwischenfällen, einem verletzten Streckenposten und insgesamt 16 Neutralisationen durfte sich Acura in Person von Oliver Jarvis, Tom Blomqvist, Helio Castroneves und Simon Pagenaud über den Gesamtsieg beim Klassiker in Florida freuen. Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi und Will Stevens machten den Doppelsieg für die Premiummarke Hondas perfekt. Die favorisierten Cadillac-Boliden glänzten mit Unzuverlässigkeit.

Ferdinand Habsburg fuhr auf das Podest

In der LMP2-Klasse sah es bis kurz vor dem Rennende danach aus, als könnte Le-Mans-Sieger Ferdinand Habsburg auch das 24-Stunden-Rennen in Daytona für sich entscheiden. Zwölf Minuten vor dem Rennende zog Habsburg-Teamkollege Louis Deletraz im direkten Duell um den Klassensieg gegen Colton Herta den Kürzeren und musste ins Gras ausweichen. Der gebürtige Salzburger Habsburg, Deletraz, John Farana und Rui Pinto beendeten das Rennen schlussendlich als Dritter der LMP2-Klasse.

Philipp Eng und Klaus Bachler im Pech

Kein Glück in Florida hatten BMW-Pilot Philipp Eng und Porsche-Fahrer Klaus Bachler. Ex-DTM-Pilot Eng und seine Teamkollegen mussten nach Problemen am Heck des BMW M4 GT3 früh eine Zwangspause einlegen. Am Ende reichte es für das Quartett Eng, Marco Wittmann, Sheldon van der Linde und Nick Yelloly nur zum neunten Rang in der GTD-Pro Klasse. Der Walser konnte aber im Gegensatz zu Bachler wenigstens sein Können unter Beweis stellen.

Für den Wahlsalzburger Bachler war der Klassiker zum Saisonstart schon wieder vorbei, ohne auch nur einen einzigen Kilometer gefahren zu sein. Bereits nach drei Stunde beschädigte Teamkollege Kyle Washington den Porsche 911 GT3 R bei einem Unfall so schwer, dass an ein Weiterfahren nicht mehr zu denken war. "Wenn du bei so einem großen Rennen keinen Meter fährst, ist das natürlich schon eine herbe Enttäuschung. Aber auch solche Dinge passieren. Das wichtigste ist aber, dass Kyle nichts passiert ist. Denn das war schon ein heftiger Einschlag. Ich schaue aber schon wieder nach vorn, und freue mich auf die kommenden Aufgaben", erklärte ein enttäuschter Bachler.

SN/imago Klaus Bachler konnte nicht mit dem Porsche 911 GT3 R fahren.

Offene Motorhaube begrub Siegchancen von Lucas Auer

Für Lucas Auer ist das 24-Stunden-Rennen von Daytona am Sonntag enttäuschend zu Ende gegangen. Der mit seinen Teamkollegen Russell Ward, Mikael Grenier und Philipp Ellis gestartete Tiroler belegte trotz der Pole Position nur den sechsten Rang. Die Hoffnungen auf den Erfolg in der GTD-Klasse waren rund fünf Stunden vor dem Ende der 60. Auflage des Klassikers dahin, da sich die Motorhaube des Mercedes-AMG GT3 öffnete und die folgende Reparatur viel Zeit in Anspruch nahm.

"Um dieses Rennen ist es wirklich schade. Denn wir haben eine mega pace gehabt, das Rennen immer wieder einmal angeführt. Leider hatten wir schon in den ersten zwei Stunden eine Berührung. Das ist uns am Ende mit der kaputten Motorhaube auf den Kopf gefallen", sagte Auer.