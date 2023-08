Ferrari-Chaos: Tristesse statt Partystimmung vor Heimrennen

Für Ferrari steht am Wochenende mit dem Grand Prix von Italien das wichtigste Formel-1-Rennen des Jahres auf dem Programm. Den leidenschaftlichen Tifosi ist aber nicht zum Feiern zumute.

Wenn die Formel 1 am Wochenende zum Abschluss der Europasaison in Italien gastiert, steht mit Ferrari vor allem ein Team ganz besonders im Rampenlicht. Wie in jedem Jahr werden auch heuer wieder Tausende Tifosi den königlichen Park von Monza in ...