Ferrari-Jungspund Leclerc Schnellster im Spa-Training

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Sebastian Vettel hat den ersten Trainingstag vor dem Belgien-Grand-Prix dominiert. Der Monegasse Leclerc stellte am Freitagnachmittag in Spa in 1:44,123 Minuten die Bestzeit auf, am Vormittag war der vierfache Formel-1-Weltmeister Vettel mit 1:44,574 der Schnellste gewesen. Die Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton mussten sich geschlagen geben.

