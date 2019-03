Ferrari-Mann Leclerc schnappte sich in Bahrain erste Pole

Charles Leclerc und Sebastian Vettel tauchen die erste Startreihe beim Formel-1-Grand-Prix von Bahrain am Sonntag komplett in Rot. Ferrari-Neuzugang Leclerc holte sich am Samstag im Zeittraining seine erste Pole Position. Der 21-jährige Monegasse ist nun der zweitjüngste Pole-Sitter in der Geschichte, den Rekord hält sein Teamkollege Vettel, der 2008 in Monza noch knapp drei Monate jünger war.

SN/APA (AFP)/KARIM SAHIB Leclerc ließ sich für seine erste Pole feiern