Ferraris Neo-Pilot Leclerc gab Ton bei Dienstag-Tests an

Ferraris Neo-Pilot Charles Leclerc hat den zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten am Circuit de Catalunya bei Barcelona bestimmt. Der ehemalige Sauber-Fahrer drehte am Dienstag in 1:18,247 Minuten nicht nur die schnellste Runde des Tages, der 21-jährige Monegasse absolvierte im SF90 mit 157 Runden auch die meisten Umläufe.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Der Monegasse war am Dienstag in Montmelo der Schnellste