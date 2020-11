Feuerschock in der Formel 1: Grosjean überlebt Horrorunfall

Schock für die Formel 1: Kurz nach dem Start des GP von Bahrain prallte Romain Grosjean gegen die Leitschiene. Sein Haas wurde entzweigerissen und fing Feuer.

Der Fahrer konnte sich nach dem schrecklichen Crash am Sonntag um 15.10 Uhr MEZ rund 25 Sekunden im Feuer selbst aus dem Wrack befreien, das Rennen wurde sofort abgebrochen. Die TV-Regie zeigte die Unfallszenen (Grosjean war mit Daniil Kvyat/Alpha Tauri kollidiert) wenige Minuten später. Grosjean wirkte zwar geschockt und hatte einen Schuh im Wrack verloren, schien aber körperlich unversehrt zu sein, als er den vor Schock starren Streckenposten entgegenlief. Nach ersten unbestätigten Meldungen wurde er mit Verdacht auf gebrochene Rippen ins Krankenhaus gebracht.

"Halo" war Lebensretter

Der "Halo"-Kopfschutz, vor einigen Jahren gegen viele Widerstände eingeführt, dürfte dem Franzosen das Leben gerettet haben. Geborstene Leitschienen waren früher ein sicheres Todesurteil für Rennfahrer.

Noch ein Unfall mit Kvyat

Das Rennen in Bahrain wurde um 16.35 Uhr neu gestartet. Die Leitschiene musste so wiederhergestellt werden, dass keine Gefahr für die Fahrer besteht. Schon in der ersten Runde des zweiten Teils gab es den nächsten schweren Unfall: Lance Stroll überschlug sich mit dem Racing Point und blieb mit dem Fahrzeug verkehrt herum liegen. Der Fahrer konnte sich unversehrt befreien. Erneut war Daniil Kvyat der Kollisionsgegner gewesen.

Grosjean will mit Jahresende aufhören

Der 34-jährige Grosjean ist seit 2009 Formel-1-Pilot und hat für Renault, Lotus und Haas 178 Rennen bestritten und dabei zehn Podestplätze geholt. Er hat bereits frühzeitig seinen Ausstieg für das Ende dieser Saison angekündigt.

Feuerunfälle sind in der Formel 1 aufgrund der hohen Sicherheitsauflagen seit längerem kaum noch vorgekommen. Grosjean dürfte bei seinem Ausritt auf dem Circuit in Sakhir einen Steher der Leitschienenbegrenzung getroffen haben, der das Auto spaltete. Der Unfall von Grosjean war der schwerste seit jenem seines Landsmanns Jules Bianchi. Der Marussia-Pilot war 2015 in Suzuka gegen ein Abschleppfahrzeug geprallt und neun Monate später an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas gestorben. Zuvor war die höchste Rennsportklasse nach dem Horrorwochenende von Imola mit fatalen Unfällen von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna 1994 mehr als 20 Jahre von tödlichen Vorfällen verschont geblieben.

Feuer als größter Schrecken

Feuer galt in der Vergangenheit als der größte Schrecken für Rennfahrer. Fahrer wie Piers Courage (1970 in Zandvoort), Lorenzo Bandini (1967 in Monte Carlo), Jo Schlesser (1968 in Rouen) oder Jo Siffert (1971 in Brands Hatch) waren in brennenden Wracks ums Leben gekommen. Österreichs Formel-1-Pionier Jochen Rindt zurrte seinen Gurt aus Angst vor Feuer im Training nie ganz zu, was ihm bei seinem tödlichen Unfall in MOnza 1970 zum Verhängnis wurde - er wurde aus seinem Lotus geschleudert. 1973 verbrannte der Brite Roger Williamson in Zandvoort vor laufenden Live-Kameras hilflos in seinem umgekippten Fahrzeug. Nur ein Kollege kam ihm zu Hilfe, während alle anderen am Wrack vorbeirasten. Die schlecht ausgerüsteten Streckenposten konnten nichts ausrichten. Österreichs dreifacher Weltmeister Niki Lauda überlebte 1976 einen Feuerunfall auf dem Nürburgring mit schweren Lungenschäden und Verbrennungen. 1978 wurde der Schwede Ronnie Peterson in Monza zwar rasch aus seinem brennenden Lotus befreit, starb aber an den Folgen seiner Beinverletzungen. Gerhard Berger, österreichischer Formel-1-Held der 1980er und 1990er-Jahre, saß 1989 in Imola rund 20 Sekunden lang in einem brennenden Ferrari. Streckenposten griffen rasch ein und befreiten ihn. Berger kam mit Verbrennungen an den Händen davon.

Quelle: SN