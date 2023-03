FIA-Präsident Ben Sulayem trauert um tödlich verunglückten Sohn

Saif Ben Sulayem, der Sohn von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem, starb am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Dubai.

Der Motorsportweltverband (FIA) bestätigte die Meldungen einiger Medien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wonach der Sohn des FIA-Präsidenten am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Dubai ums Leben kam. Ben Sulayem, der seit Dezember 2021 FIA-Präsident ist und zu seiner aktiven Zeit als Rennfahrer Rallye-Champion wurde, bat nach dem tragischen Vorfall um Privatsphäre.