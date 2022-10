FIA sorgt für Unmut in der Formel 1: "Unser Sport muss besser werden"

Der Automobil-Weltverband steht nach vielen kontroversen Entscheidungen in der Formel 1 in der Kritik. Red Bull hat 2021 die Budgetgrenze missachtet. Die Strafe dafür ist noch unklar.

Es waren äußerst bizarre Szenen, die sich am Sonntag nach dem Rennen der Formel 1 in Japan abspielten. Ein frisch gekürter Weltmeister, der minutenlang - ebenso wie Millionen Fans - nichts von seinem Glück wusste und erst nach mehrmaligem Nachfragen vom Titelgewinn überzeugt werden konnte. Es war eine Szene, die das Milliardenbusiness Formel 1 wie eine Amateurveranstaltung aussehen ließ. Aufgrund einer Lücke in einer an sich schon viel zu komplizierten Passage des Reglements musste der Automobil-Weltverband FIA volle Punkte vergeben, obwohl weniger als 75 Prozent der Renndistanz absolviert wurden. "Um ehrlich zu sein, stört es mich nicht, dass es ein bisschen verwirrend war. Ich finde es eigentlich ziemlich lustig", sagte Weltmeister Max Verstappen.

Weniger lustig findet die Aktionen der FIA unter anderem Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: "Es gibt eine unendliche Liste von Kontroversen und Fehlern. Unser Sport muss besser werden." Damit spricht der Italiener wohl dem gesamten Formel-1-Zirkus aus der Seele, denn die FIA erlaubt sich in der jüngeren Vergangenheit zu viele kontroverse oder sogar falsche Entscheidungen. Bei den Teams und in der Öffentlichkeit entsteht zunehmend der Eindruck, dass die FIA nicht mehr Herr der Lage ist und fast schon wöchentlich über ihre eigenen Regeln stolpert.

Den Anfang nahm alles mit der höchst umstrittenen WM-Entscheidung im Vorjahr, als der damalige Rennleiter Michael Masi die Safety-Car-Regeln so auslegte, dass Verstappen seinen Rivalen Lewis Hamilton in der letzten Runde der WM bezwingen konnte. Nach monatelangen Protesten wurde Masi als Rennleiter abgesetzt.

Die Rennleitung sorgt aber auch ohne Masi weiterhin für reichlich Zündstoff: In Singapur dauerte es drei Stunden lang, ehe eine Strafe gegen den erst dann offiziell bestätigten Sieger Sergio Pérez ausgesprochen wurde. Im Gegensatz dazu wurde Ferrari-Pilot Charles Leclerc in Suzuka nach dem Abkürzen der Schikane in der letzten Runde unmittelbar nach Rennende bestraft und verlor dadurch einen Platz. Nur deshalb konnten Red Bull und Verstappen den Titel bejubeln. "Ich bin sehr überrascht und enttäuscht über das unterschiedliche Verhalten", sagte Binotto.

Für Unmut sorgt die FIA auch bei der Budgetobergrenze. Bereits im März hätten die Untersuchungsberichte für das Jahr 2021 vorliegen sollen, aber immer wieder wurde der Zeitpunkt der Veröffentlichung verschoben. Das nährte den Boden für Spekulationen: Red Bull und Aston Martin wurden verdächtigt.

Auf eine Klarstellung mussten alle Beteiligten aber noch länger warten, ehe am Montagnachmittag endlich die Ergebnisse seitens der FIA präsentiert wurden: Red Bull hat in der Saison 2021 die Budgetgrenze nicht eingehalten, es wurde ein "kleineres" Vergehen nachgewiesen. Welche Strafe dem Rennstall droht, ist noch nicht bekannt. Der Strafrahmen reicht von einer Verwarnung bis zum Abzug von WM-Punkten für Team und Fahrer. Ein nachträglicher Ausschluss von der Vorsaison ist nicht möglich.