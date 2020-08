FIA-Urteil sorgt für Zündstoff in der Formel 1

Am Freitagvormittag verkündete der Internationale Automobilverband (FIA) das Urteil in der sogenannten "Copygate-Affäre" um das Team Racing Point. Konkurrent Renault hatte bei drei Rennen Protest gegen die Bremsbelüftungen am Racing Point eingelegt. Die Sportkommissare der FIA verurteilte das Formel-1-Team zu einer Geldstrafe von 400.000 Euro und einem Punkteabzug von 15 Zählern in der Konstrukteurswertung. Racing Point will die Strafe aber nicht hinnehmen: "Wir müssen Berufung einlegen, weil wir uns vollständig an die Regeln gehalten haben. Wir haben nichts falsch gemacht und müssen unseren Namen reinwaschen", erklärte Teamchef Otmar Szafnauer.

Ganz anders sehen das naturgemäß die Mitstreiter in der Formel 1. Mit Ferrari, McLaren, Renault und Williams planen vier Teams, ebenfalls Berufung gegen das Urteil einzulegen. Sie fordern allesamt eine härtere Strafe für die pinken Rennwagen, die nach wie vor dieselben Bremsbelüftungen verwenden dürfen. "Das ergibt für mich keinen Sinn, das ist auch nicht fair in diesem Sport." Man müsse deren Auto nun auch "insgesamt infrage stellen", sagte McLaren-Motorsportchef Zak Brown. "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht. Ich bin überrascht, wie wenig er über die Regeln der Formel 1 weiß", konterte Szafnauer. Dass Racing Point nur für den Grand Prix der Steiermark eine Strafe erhält und für die anderen beiden Rennen lediglich eine Verwarnung bekommen hat, stößt Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko sauer auf: "Das Urteil hat nicht die erwünschte Klarheit gebracht."