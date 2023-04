Liebe erloschen: Alonso und Schlager sind kein Paar mehr

Das Ende ihrer Liebesbeziehung gaben Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso und ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager via Instagram nach dem Grand Prix von Australien bekannt.

Fernando Alonso , der in der aktuellen Formel-1-Saison bei allen bisherigen drei Saisonrennen am Podium stand, und Schlager veröffentlichten in den jeweiligen Stories ihrer Instagram-Profile den gleichen Beitrag. "Wir wollten euch sagen, dass unsere Beziehung als Paar zu Ende ist", heißt es in dem Statement.

Alonso und Schlager wollen weiterhin an Projekten arbeiten

"Wir hatten das Glück, gemeinsam eine fantastische Zeit verbracht zu haben, und das wird auch weiterhin so bleiben, aber in einer anderen Form." Alonso und Schlager betonten, im Guten auseinandergegangen zu sein: "Wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir auf und neben der Strecke gemeinsam an verschiedenen Projekten gearbeitet, und das werden wir auch weiterhin tun, mit tiefer Liebe und voller Respekt füreinander. Wir hielten es für angebracht, dies mitzuteilen, da ihr uns alle sehr unterstützt habt. Danke dafür. Liebe Fer & Andrea."