Andretti: Negative Reaktionen auf geplanten Einstieg - FIA-Präsident überrascht

Dass Michael Andretti lieber heute als morgen mit einem elften Rennstall in die Formel 1 einsteigen würde, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Mehrheit der aktuellen zehn Teams sowie die Königsklasse selbst sehen die Pläne des US-Amerikaners aber höchst skeptisch. Das überrascht FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem.

"Wir werden so schnell auf der Strecke sein, wie es Sinn macht", sagte Michael Andretti, Sohn der Rennlegende Mario Andretti in der vergangenen Woche im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz bezüglich eines Einstiegs in die Formel 1. Das Team soll unter der Marke Cadillac von General Motors starten und würde Andretti Cadillac heißen.

Formel 1 bleibt lieber geschlossene Gesellschaft

Dass sich damit die Anzahl der Teams in der Formel 1 auf elf erhöhen würde, passt der Mehrheit ...