Formel-1-Auftakt: Kampf der drei Generationen

21 Jahre Unterschied im Formel-1-Fahrerfeld: Was von Jungen schon und von Alten noch zu erwarten ist, lässt die Spannung steigen.

"Jugendwahn" war ein in der Formel 1 schon oft strapaziertes Wort. Nur wenige erinnern sich, dass ein gewisser Kimi Räikkönen im Dezember 2000 (damals 21) die Superlizenz für die Topklasse nur limitiert für die ersten vier Rennen 2001 bekam (die Verlängerung war dann kein Problem). Die Bedenken fußten auf seiner Minimalerfahrung in Monoposti: nur 23 Rennen in der Formel Renault.

20 Jahre später ist der schweigsame Finne noch immer dabei. Und führt das Seniorentrio zum Saisonstart morgen, Sonntag (17 ...