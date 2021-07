Formel 1: Ausgerechnet Lewis Hamilton soll die britische Seele heilen

Der Formel-1-Rekordweltmeister äußerte sich zu den rassistischen Anfeindungen nach dem EM-Finale und muss im WM-Kampf liefern.

Für den Großteil des Formel-1-Zirkus ist der Grand Prix von Großbritannien eines der Saison-Highlights. In Silverstone fand 1950 der erste WM-Lauf statt und nicht weniger als sechs der zehn Teams in der Königsklasse des Motorsports haben ihren Firmenhauptsitz auf der Insel. Mit George Russell (Williams), Lando Norris (McLaren) und Lewis Hamilton (Mercedes) stehen zudem drei Lokalmatadore am Start. Vor allem Letzterem fliegen aufgrund seiner zahlreichen Erfolge in den vergangenen Jahren auch heuer wieder die Herzen der motorsportbegeisterten britischen Fans zu. ...