Valtteri Bottas' Sieg zum Saisonstart nennt sein Chef Toto Wolff "einen der dominantesten der letzten Jahre". Und Red Bull Honda jubelt über den dritten Rang von Max Verstappen.

Was ein neues Selbstverständnis und eine kleine Regeländerung ausmachen. Valtteri Bottas tauchte in Melbourne mit Bart auf und merklich etwas "stärker" als im Vorjahr. "Da das Mindestgewicht für Auto plus Fahrer angehoben wurde, müssen wir uns nicht mehr so plagen, ...