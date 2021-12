Formel 1: Bei erneuter Kollision zwischen Verstappen und Hamilton droht Punkteabzug

Vor dem Saisonfinale der Formel 1 stellt Rennleiter Michael Masi klar, dass ein Fehlverhalten im WM-Kampf nicht geduldet wird.

Zum erst zweiten Mal in der Geschichte der Formel 1 gehen zwei Titelkandidaten punktegleich in das letzte Rennen einer Saison. 1974 setzte sich der brasilianische McLaren-Pilot Emerson Fittipaldi in den USA gegen den Schweizer Clay Regazzoni im Ferrari durch.

Am Sonntag starten Max Verstappen und Lewis Hamilton mit jeweils 369,5 Punkten in den entscheidenden Grand Prix von Abu Dhabi. Wer dabei vor seinem Rivalen die Ziellinie im Wüstenstaat überquert, kürt sich zum Formel-1-Weltmeister 2021. Sollten weder der 24-jährige Niederländer noch der 36-jährige Brite die Zielflagge sehen, würde sich Red-Bull-Pilot Verstappen aufgrund der höheren Anzahl an Saisonsiegen den Titel sichern - vorausgesetzt die Ausfälle sind unvermeidbar.

Durch einen absichtlich verursachten Unfall wird die Weltmeisterschaft auf jeden Fall nicht gewonnen werden. Das bestätigte Formel-1-Rennleiter Michael Masi am Donnerstag. In den sogenannten "Eventnotes" macht der 42-jährige Australier darauf aufmerksam, dass bei einem offensichtlichem Fehlverhalten auch ein Punkteabzug droht.

Neu ist diese Art der Bestrafung freilich nicht. 1997 wurde Michael Schumacher nach dem Saisonfinale in Jerez sogar nachträglich von der Meisterschaft ausgeschlossen, da er versucht hatte, den Kanadier Jaques Villeneuve absichtlich aus dem Rennen zu befördern. Bleibt nur zu hoffen, dass es am Sonntag zu keiner Kollision kommt.