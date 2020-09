Formel 1: Bottas gewinnt den Grand Prix von Russland - Hamilton kassiert zwei Zeitstrafen und verpasst Rekordsieg

Der Finne feierte beim Formel-1-Rennen in Sotschi seinen zweiten Saisonsieg. Teamkollege Hamilton verpasst Rekordsieg.

Bereits zum achten Mal im zehnten Saisonrennen jubelte Branchenprimus Mercedes am Sonntag über einen Formel-1-Sieg. Überraschend war dabei lediglich das Siegergesicht. Nicht etwa Dominator Lewis Hamilton, der sich beim Qualifying am Samstag mit über einer halben Sekunde Vorsprung auf Max Verstappen die Pole Position sicherte, sondern Teamkollege Valtteri Bottas drückte dem Rennen im russischen Sotschi seinen Stempel auf. Der Finne feierte auf einer seiner Lieblingsstrecken seinen zweiten Sieg in der laufenden Saison. Bei sieben Rennen in Russland stand der Mercedes-Pilot fünf Mal auf dem Podest. "Es ist schön, wieder einen Sieg zu holen, denn das war schon lange nicht mehr der Fall. Jetzt muss ich das Momentum am Leben halten," sagte Bottas.

Die rennentscheidende Szene an der Küste des Schwarzen Meers spielte sich bereits vor dem eigentlichen Rennstart ab. Hamilton absolvierte bei der Ausfahrt aus der Boxengasse zwei Startübungen, allerdings außerhalb der dafür vorgesehenen Zone. Dafür kassierte der sechsmalige Weltmeister zwei Fünf-Sekunden-Strafen, die ihn in weiterer Folge seinen 91. Sieg in der Formel 1 kosteten. Somit bleibt Michael Schumacher zumindest noch zwei weitere Wochen alleiniger Rekordsieger in der Formel 1.

Nach seiner abgesessenen Zeitstrafe beim Boxenstopp kämpfte sich Hamilton noch um einige Plätze nach vorn und überquerte letzten Endes als Drittplatzierter die Ziellinie. "Ich nehme die Punkte und mache weiter", meinte Hamilton, der seine Strafe nach dem Rennen nicht kommentieren wollte: "Es ändert jetzt nichts mehr an der Sache." Mercedes-Teamchef Toto Wolff wollte die beiden Zeitstrafen gegen seinen Schützling nicht verstehen. "Ich respektiere die Kommissare, aber in dem Fall stimme ich ihnen nicht zu", sagte der Wiener. Demnach sei nicht genau spezifiziert, wo die Übungsstarts durchzuführen seien.

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison konnte Max Verstappen einen Doppelsieg der Silberpfeile verhindern. Nach zuletzt zwei Ausfällen bei den Rennen in Monza und Mugello kehrte der Red-Bull-Pilot in Sotschi auf das Siegerpodest zurück. Der Niederländer konnte nur in der Anfangsphase das Tempo der Mercedes-Boliden mitgehen und fuhr danach ein unaufgeregtes Rennen. "Ich habe nur versucht, mein eigenes Rennen zu fahren. Ich bin sehr glücklich mit dem zweiten Platz nach zwei Ausfällen", sagte der WM-Dritte.

Trotz des gebrauchten Tags für Hamilton wurde in Russland ein Rekord eingestellt. Alfa-Romeo-Pilot Kimi Räikkönen absolvierte sein 322. Rennen in der Formel 1. Damit zog der Finne mit dem bisherigen Rekordhalter Rubens Barrichello gleich. Startet Räikkönen beim nächsten Grand Prix am Nürburgring in zwei Wochen, ist er alleiniger Rekordhalter in dieser Statistik.