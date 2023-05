Formel 1: Charles Leclerc träumt vom Heimsieg in Monaco

Bislang lief beim Grand Prix von Monaco stets alles gegen den einzigen Lokalmatador im Feld der Formel 1. Dennoch glaubt der Ferrari-Pilot, den Fluch am Sonntag brechen zu können.

Am Sonntag will Charles Leclerc mit seinem Ferrari zu Hause triumphieren.

Es ist eine schier unglaubliche Negativserie, die Charles Leclerc ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Monaco Jahr für Jahr durchlebt. Der Fluch begann bereits im Jahr 2017, als der gebürtige Monegasse noch in der Nachwuchsserie Formel 2 aktiv war. In keinem der beiden Rennen auf dem engen Stadtkurs an der Côte d'Azur sah die vielversprechende Zukunftshoffnung die Zielflagge. Das sollte auch nach dem Aufstieg des mittlerweile 25-Jährigen in die Formel 1 so bleiben. Sowohl 2018 als auch 2019 fiel Leclerc, der ...