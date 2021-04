Formel 1: Die Königsklasse fährt ab 2022 in Miami

Das genaue Datum des Rennens steht noch nicht fest. Der Vertrag zwischen den beiden Parteien läuft zehn Jahre lang.

Die Formel 1 fährt künftig auch in Miami. Wie die Königsklasse des Motorsports am Sonntag mitteilte, wird ab kommender Saison rund um das Hard Rock Stadium gefahren. Wann genau der Miami Grand Prix in Florida ausgetragen werden wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Miami erhält als aktuell zweite US-Etappe nach dem Großen Preis der Vereinigten Staaten in Austin (Texas) einen Vertrag über zehn Jahre. Die Stadt in Florida ist der insgesamt elfte US-Standort in der Formel-1-Geschichte. Der Kurs wird 5,41 Kilometer lang sein und rund um das Hard Rock Stadium führen, das die Heimstätte des American-Football-Teams Miami Dolphins ist.

Planungen zu einem Rennen in Miami laufen seit mehreren Jahren. Zunächst wurde ein Kurs in der Innenstadt mit Passagen direkt an der Küste favorisiert. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch am Einspruch der Stadt.