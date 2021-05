Formel 1: Die Kugel rollte in Monaco zu Red Bull Racing

Der österreichische Rennstall führt nach dem Grand Prix im Fürstentum beide WM-Wertungen der Formel 1 an. Heimfluch von Leclerc hält an.

Das glamouröseste Rennwochenende des Jahres ist Geschichte, der besondere Flair des Fürstentums war trotz Corona-Pandemie spürbar. Auch wenn das Rennen selbst gewohnt unspektakulär verlief, schrieb der Grand Prix von Monaco nach einjähriger Abstinenz im Rennkalender wieder besondere Geschichten.

Winner takes it all. Ein perfektes Wochenende im Fürstentum erlebte Red Bull Racing. Noch vor dem Rennen schwächte sich mit Ferrari der härteste Konkurrent um den Sieg selbst. Damit war die Bahn frei für Max Verstappen, der in souveräner Manier ...