Formel 1: Die Zeit für Kronprinz Verstappen ist reif

In seiner siebten Formel-1-Saison hat das 23-jährige Ausnahmetalent endlich alle Voraussetzungen, um den WM-Titel zu gewinnen.

Der erste Triple-Header der Formel-1-Saison 2021 mit dem Rennen im französischen Le Castellet und den beiden Grand Prix in Österreich ist geschlagen und für viele Experten galt im Vorhinein: Wer in diesen Rennen den besten Eindruck hinterlässt, übernimmt im weiteren Saisonverlauf die Favoritenrolle im WM-Kampf. Nach drei Siegen innerhalb von 15 Tagen ist klar, dass der Weg zum Titel in dieser Saison nur über Max Verstappen und Red Bull Racing führt. Fünf Rennen in Folge konnte der britisch-österreichische Rennstall zuletzt ...