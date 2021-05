Formel 1: Drama um Leclerc vor seinem Heimrennen in Monaco, Pole-Sitter kann nicht starten

Charles Leclerc könne seine Pole Position für den Formel-1-Klassiker in Monaco behalten. Im Ferrari des 23-jährigen Monegassen müsse nach dessen Unfall in der Qualifikation das Getriebe nicht gewechselt werden. So lautete die offizielle Erklärung von Ferrari am Sonntagvormittag. Auf dem Weg zur Startaufstellung kam dann der Schock. Das Getriebe ist doch beschädigt, Leclerc musste zurück an die Box.

Weil die Zeit für einen Getriebewechsel (Problem mit der linken Antriebswelle) so kurz vor dem Start nicht mehr ausreicht, kann der Monegasse überhaupt nicht starten. Das Rennen ist für den Favoriten vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat. Für den Monegassen hätte sich damit auch eine unglückliche Serie bei seinem Heimrennen fortgesetzt. In der Formel 2 holte er 2017 die Pole Position, kam aber in den beiden folgenden Rennen nichts ins Ziel. 2018 und 2019 schied er bei seinen Formel-1-Einsätzen ebenfalls in den Rennen aus.