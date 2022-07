"Drive it Out": Kampagne für mehr Respekt gestartet

Alle 20 Fahrer, Formel-1-Boss Stefano Domenicali sowie FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem werben für ein besseres Miteinander und mehr Respekt.

Wohl auch in Reaktion auf sexistische, rassistische und homophobe Beleidigungen am Rande des Großen Preises von Österreich hat die Formel 1 die Kampagne "Drive it Out" (Treibt es aus) gestartet. In einem Video, das am Samstag vor dem Grand Prix von Ungarn veröffentlicht wurde, äußern sich alle 20 Fahrer, Formel-1-Boss Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und werben für ein besseres Miteinander und mehr Respekt.

Jede Form von Missbrauch online und bei Veranstaltungen solle ausgemerzt werden. Bei Twitter ermutigte die Formel 1 die Fans zudem, künftig "alle Fälle von beleidigender oder diskriminierender Sprache zu melden".

Am Grand-Prix-Wochenende von Spielberg hatten Berichte vor allem von weiblichen Fans aufschrecken lassen. Darin ging es um Übergriffe, sexistische Kommentare, rassistische oder homophobe Beleidigungen.