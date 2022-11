Ehrenbürger Hamilton kämpft in Brasilien um seine unglaubliche Serie

Der Mercedes-Pilot hat bisher in jeder Saison zumindest ein Rennen gewonnen. In Brasilien steigt letzter Saisonsprint.

Die Formel 1 biegt endgültig auf die Saisonzielgerade ein. In Brasilien findet am Samstag der letzte Sprint (20.30 Uhr/ live Sky) und am Sonntag das vorletzte Rennen (19 Uhr/ live ORF 1, Sky) des Jahres statt. Obwohl die WM-Titel schon längst an Red Bull und Max Verstappen vergeben sind, dürfen sich die Fans auf ein spannendes Wochenende freuen. Denn die Rennstrecke in Interlagos verspricht eigentlich immer Spektakel.

Ein Mann, der auch an diesem Rennwochenende nicht nur durch seinen ...