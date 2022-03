Formel 1: Erster Streit zwischen Red Bull und Mercedes - wo sind die Seitenkästen am neuen Silberpfeil?

Die neue Saison in der Formel 1 hat noch nicht einmal richtig begonnen und schon gibt es den ersten Disput: Die Protagonisten sind erneut die beiden Erzrivalen Mercedes und Red Bull. Anlass für den ersten Streit des Jahres sind die radikalen Updates am neuen Silberpfeil-Boliden bei den Testfahrten in Bahrain.

Die Verwunderung der Konkurrenz war groß, als Lewis Hamilton zum Auftakt der Formel-1-Testfahrten in Bahrain am Donnerstag mit seinem W13 die Garage der Silberpfeile zum ersten Mal verließ. Wirkte das Weltmeisterauto von 2021 beim ersten Test in Barcelona noch unscheinbar, überraschte die Mannschaft von Teamchef Toto Wolff etwas mehr als eine Woche vor dem Saisonstart im Wüstenstaat die Konkurrenz mit einem radikal neuen Design. Unter besonderer Beobachtung stehen dabei die Seitenkästen am neuen Silberpfeil - bzw. vielmehr das, was noch von ihnen übrig geblieben ist. Im Gegensatz zu den neun anderen Formel-1-Teams setzt Mercedes nämlich auf eine komplett andere aerodynamische Philosophie: Die Seitenkästen sind so schmal wie möglich und im Vergleich zu anderen Boliden wie dem Red Bull nahezu nicht vorhanden. Red Bull dementiert Äußerungen zu Mercedes Schnell machten Aussagen von Red-Bull-Teamchef Christian Horner im Fahrerlager die Runde, wonach die Updates am Auto des Erzrivalen nicht durch das Reglement gedeckt und somit illegal sein. Nur wenig später stritt Red Bull die Aussagen in einem Statement ab: "Wir haben keinen offiziellen Kommentar im Hinblick auf das Auto von Mercedes abgegeben und werden das auch nicht tun." SN/IMAGO/Motorsport Images Am Red Bull sind die Seitenkästen deutlich zu erkennen. Auch die Verantwortlichen sind überrascht Fakt ist jedenfalls, dass Mercedes nicht nur Red Bull, sondern auch den anderen Konkurrenten wie Ferrari oder McLaren eine Denkaufgabe bis zum Saisonstart am 20. März mitgegeben hat. Aber auch die Verantwortlichen der Rennserie waren ob des eigenwilligen Mercedes-Designs überrascht: "Das Konzept von Mercedes haben wir nicht erwartet. Es gibt einige sehr extreme Interpretationen der Regeln, die zu einer Menge Diskussionen führen könnten", erklärte Formel-1-Sportchef Ross Brawn. Ob die neuen Seitenkästen am Mercedes nicht nur für Aufregung, sondern auch für schnelle Rundenzeiten sorgen, ist bisher noch unklar. Die Rundenzeiten während der Testfahrten sind erfahrungsgemäß nicht sehr aussagekräftig. Bei Mercedes ist man jedenfalls gespannt darauf. "Wir sind neugierig, was dabei herauskommt", sagte Wolff während einer Pressekonferenz.