ie Formel 1 fährt bis mindestens 2030 auf dem Red-Bull-Ring in Österreich. Die Verlängerung des Vertrags mit der Rennstrecke in Spielberg gab die Motorsport-Königsklasse am Sonntag unmittelbar vor dem diesjährigen Saisonlauf bekannt. Erst im März war eine Verlängerung bis einschließlich 2027 verkündet worden, nun einigten sich beide Seiten auf weitere drei Jahre Zusammenarbeit.

BILD: SN/GEPA PICTURES Fans können bis mindestens 2030 zum Grand Prix nach Österreich kommen

D