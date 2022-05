Formel 1 feiert Premiere: Das ist die neue Rennstrecke in Miami

Die Formel 1 gastiert am Wochenende zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Kultstadt im Süden Floridas. Die Piloten erwartet ein abwechslungsreicher Stadtkurs mit guten Überholmöglichkeiten und technisch anspruchsvollen Kurven.

SN/GEPA pictures Die Rennstrecke in Miami verläuft rund um das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins.