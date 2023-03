Fernando Alonso jagt Red Bull - gibt es schon bald zwei Qualifyings?

Nur der Aston-Martin-Pilot kann derzeit in der Formel 1 annähernd mit Red Bull mithalten. Indes könnte es an Sprint-Rennwochenenden in der Königsklasse schon bald zwei Qualifyings geben.

BILD: SN/APA/AFP/MARTIN KEEP Fernando Alonso mischt mit Aston Martin derzeit die Formel 1 auf.