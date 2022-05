Formel 1: Ferrari will in Barcelona wieder das Maß aller Dinge sein

Neue Teile sollen den italienischen Traditionsrennstall zurück an die Spitze der Formel 1 hieven.

Der nahezu perfekte Start in die Formel-1-Saison war wie Balsam für die viel gescholtene Ferrari-Seele. Charles Leclerc gewann souverän zwei der ersten drei Rennen und wurde ein Mal Zweiter. In der WM-Wertung hatte der 24-jährige Monegasse bereits einen Vorsprung von über 30 Punkten auf die Konkurrenz. Ferrari hatte dank des neuen technischen Reglements nach über einem Jahrzehnt endlich wieder das schnellste Auto in der Königsklasse. Die Tifosi schwebten auf Wolke sieben und träumten schon vom ersten WM-Titel in der Formel 1 seit 2008.

Ausgerechnet mit dem Ferrari-Heimrennen in Imola wendete sich aber plötzlich das Blatt. Konkurrent Red Bull entwickelte seinen Boliden eifrig weiter und feierte in Italien den ersten Doppelsieg seit knapp sechs Jahren. Auch in Miami waren Red Bull und Max Verstappen für Ferrari nicht zu schlagen. Zudem leisteten sich sowohl Leclerc als auch Teamkollege Carlos Sainz bereits den einen oder anderen Aussetzer in der noch jungen Saison. WM-Leader Leclerc trauerte nach einem Dreher in Imola einem schon sicher geglaubten Podium nach, Sainz schied sowohl in Melbourne als auch in Imola nach Unfällen aus. In der Konstrukteurs-WM liegt Ferrari deshalb nur noch sechs Zähler vor Red Bull. Leclercs Vorsprung auf den amtierenden Weltmeister schrumpfte in den vergangenen beiden Rennen von 46 auf nur noch 19 Punkte.

Beim Grand Prix von Spanien in Barcelona an diesem Wochenende will Ferrari im Duell gegen den österreichischen Rennstall zurückschlagen. Gelingen soll das vor allem mit einem großen Upgrade-Paket, das in Barcelona erstmals zum Einsatz kommen soll. "In den nächsten Rennen werden wir zumindest versuchen, so viel wie möglich am Auto zu entwickeln", kündigte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nach dem Grand Prix von Miami an. Laut Binotto habe Red Bull außerdem bereits viel mehr des Jahresbudgets in die Weiterentwicklung des Autos investiert als das italienische Traditionsteam.

Überraschend kam am Mittwoch die Mitteilung, dass es in diesem Jahr keinen Ersatz für den Grand Prix von Russland geben wird. Das Rennen in Sotschi wurde kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine abgesagt. Schon vor der offiziellen Absage stellten einige Fahrer klar, nicht in Russland fahren zu wollen. Bis zuletzt war die Serie auf der Suche nach einem Ersatzrennen, entschied sich aber aus logistischen Gründen dagegen. Somit umfasst die WM in diesem Jahr 22 Rennen.