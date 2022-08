Ferrari will nichts ändern: "Es gibt keinen Grund"

Obwohl die Formel-1-Saison für die Italiener enttäuschend verläuft, wollen Teamchef Mattia Binotto und Co. die bisherige Herangehensweise auch nach der Sommerpause beibehalten.

Nach der dreiwöchigen Sommerpause dröhnen an diesem Wochenende wieder die Motoren in der Formel 1. Die ganz große Spannung im Titelkampf gibt es im Vergleich zum vergangenen Jahr zu Beginn der finalen Saisonphase aber noch nicht. Titelverteidiger Max Verstappen enteilte nach einem verpatzten Saisonstart mit zwei Ausfällen in den ersten drei Rennen der Konkurrenz und liegt vor dem Grand Prix von Belgien in Spa komfortable 80 Punkte vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc. In der Konstrukteurswertung beträgt der Vorsprung von Red Bull ...