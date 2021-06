Formel 1: Flexible Flügel erhitzen Gemüter im WM-Fight

Höchst ungewöhnliche Zeiten herrschen derzeit in der Formel 1. Zum ersten Mal in der Geschichte der Hybrid-Ära kommt Serienchampion Mercedes nicht als Jäger, sondern als Gejagter zum Grand Prix von Aserbaidschan nach Baku. Nach dem desaströsen Wochenende in Monaco verlor Lewis Hamilton nämlich die WM-Führung an Red-Bull-Pilot Max Verstappen und auch in der Konstrukteurswertung liegt die Mannschaft von Teamchef Toto Wolff einen Punkt hinter den Bullen. Die Favoritenrolle auf dem Hochgeschwindigkeits-Stadtkurs in Baku will vor dem Rennen am Sonntag (14 ...