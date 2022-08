"Fliegender Holländer": Verstappen demütigt in Spa die Konkurrenz

Weltmeister Max Verstappen fuhr erneut in einer eigenen Liga. Der österreichische Rennstall feierte in Belgien den vierten Doppelsieg in diesem Jahr. Spa bleibt auch 2023 im Formel-1-Kalender.

Das erste Rennen nach der Sommerpause in der Formel 1 endete wie das letzte vor der dreiwöchigen Ruhephase: Mit einer beispiellosen Aufholjagd und einem Sieg von Weltmeister Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot war in Spa schon im Qualifying am Samstag in einer eigenen Liga unterwegs, wurde aufgrund eines Motorenwechsels wie Ferrari-Pilot Charles Leclerc und vier weitere Piloten aber in der Startaufstellung zurückversetzt. Am Rennsonntag brauchte Verstappen dann lediglich zwölf Runden, ehe er die Führung auf der Traditionsrennstrecke an sich riss. Der 24-jährige Niederländer dominierte die Konkurrenz nach Belieben und feierte völlig ungefährdet seinen neunten Sieg in der laufenden Saison. "Das Auto ist wie auf Schienen gefahren. Es war ein unglaubliches Wochenende", sagte Verstappen, der mit 98 Punkten Vorsprung schön langsam aber sicher die Titelfeier planen kann. "Es war leichter, als wir gedacht haben. Max war eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes. Es ist unwahrscheinlich, mit welcher Leichtigkeit er auftritt", streute Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko seinem Schützling Rosen.

Wie stark der Red-Bull-Bolide an diesem Wochenende war, zeigte auch Verstappen-Teamkollege Sergio Pérez, der mit dem zweiten Platz den vierten Doppelsieg des österreichischen Rennstalls in diesem Jahr perfekt machte. "Ich habe auf mehr gehofft, aber Max war in einer eigenen Dimension unterwegs", sagte der Mexikaner, der in der WM-Wertung nun sogar wieder erster Verstappen-Verfolger ist. In der Team-WM beträgt der Vorsprung des österreichischen Rennstalls auf Ferrari acht Rennen vor dem Saisonende 118 Punkte.

Für die Italiener verlief das Rennen in Belgien enttäuschend. Carlos Sainz stand als Dritter zumindest auf dem Podest, der Rückstand auf die Spitze war aber ernüchternd. "Red Bull war in einer eigenen Liga unterwegs", erklärte Sainz. Noch schlechter erging es Teamkollege Charles Leclerc, der als 15. startete und am Ende Sechster wurde. Dabei schenkte der 24-jährige Monegasse gegen Rennende noch einen Platz her: Ferrrari holte Leclerc noch einmal an die Box, um sich den Zusatzpunkt für die schnellste Runde zu sichern. Leclerc schaffte es aber nicht, die Rundenzeit von Verstappen zu unterbieten und weil der WM-Dritte beim Stopp zu schnell in der Boxengasse unterwegs war, kassierte Leclerc eine Fünf-Sekunden-Strafe und fiel sogar noch hinter Fernando Alonso zurück.

Der 41-jährige Routinier war in der ersten Runde in eine Kollision mit seinem Lieblingsfeind Lewis Hamilton verwickelt. "Dieser Idiot kann nur Rennen fahren, wenn er vorn wegfährt", schimpfte der Spanier. Hamilton schied nach dem Zwischenfall aus und nahm die Schuld auf sich: "Ich habe ihn nicht gesehen, es war mein Fehler."

Eine erfreuliche Nachricht gab es am Sonntag noch für die belgischen Formel-1-Fans. Die Königsklasse verkündete, dass Spa auch 2023 zum Kalender gehören wird. "Das Rennen ist ein Teil unserer Tradition", sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali.