Franz Tost nach Saisonende nicht länger AlphaTauri-Teamchef: "Möchte Mateschitz danken"

Der 67-jährige Tiroler ist seit 2006 Teamchef des Red-Bull-Schwesterteams AlphaTauri (vormals Toro Rosso) in der Formel 1. Nach dem Ende der laufenden Saison wird Laurent Mekies, derzeit Sportlicher Leiter bei Ferrari, den Posten als Teamchef übernehmen. Tost soll dem Rennstall in beratender Rolle erhalten bleiben.

Tost durfte während seiner Amtszeit als Teamchef bei der Scuderia AlphaTauri (vormals Toro Rosso) über zwei Siege jubeln. 2008 jubelte Sebastian Vettel, 2020 Pierre Gasly jeweils in Monza über ihre ersten Karrieresiege in der Formel 1 für das Red-Bull-Schwesterteam. Der 67-jährige Tiroler hatte maßgeblichen Anteil an den Karrieren des viermaligen Weltmeisters Vettel, zweimaligen Weltmeisters Max Verstappen sowie von Daniel Ricciardo, Carlos Sainz und Yuki Tsunoda. Nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz im vergangenen Jahr machten Gerüchte die Runde, dass dem Rennstall der Verkauf drohe. Sowohl Tost als auch Oliver Mintzlaff, der seit dem Mateschitz-Tod die Führung der sportlichen Sparte im Red-Bull-Konzern übernommen hat, dementierten die Gerüchte. Nun kommt es im zweiten Formel-1-Rennstall der Bullen aber zu einer großen Umstrukturierung. "Ich möchte Franz Tost für seine harte Arbeit danken. Seine Führung führte zu herausragenden Siegen und zur Entwicklung einiger der besten Talente, die die Formel 1 je gesehen hat. Es war nicht einfach, ihn zu ersetzen. Das hat zu einer Neudefinition der Managementstruktur des Teams geführt", erklärt Mintzlaff.

Tost: "Ich möchte Dietrich Mateschitz danken"

Mit dem Abschied von Tost nach 18 Jahren als Teamchef endet eine Ära. "Zu allererst möchte ich Dietrich Mateschitz danken, der mir die unglaubliche Möglichkeit gegeben hat, in den vergangenen 18 Jahren Teamchef der Scuderia Toro Rosso und der Scuderia AlphaTauri zu sein. Es war ein echtes Privileg, das Team über einen so langen Zeitraum zu leiten, und eine große Freude, mit so vielen motivierten und fähigen Menschen zusammenzuarbeiten, die meine Leidenschaft für die Formel 1 teilen", wird Tost in einer Aussendung des Rennstalls zitiert. "Mit 67 Jahren ist es nun an der Zeit, die Leitung abzugeben." Laut Presseaussendung soll Tost dem Team in beratender Rolle erhalten bleiben.