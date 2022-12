Frédéric Vasseur wird neuer Teamchef von Ferrari

Frédéric Vasseur verlässt das Formel-1-Team Alfa Romeo und wird neuer Teamchef von Ferrari. Der in der Schweiz ansässige Rennstall bestätigte nach wochenlangen Spekulationen Dienstagfrüh den Abschied des 54-jährigen Franzosen per Jänner 2023. Wenig später erfolgte die offizielle Verlautbarung von Ferrari. Am Montag legte bereits Jost Capito seine Funktion als Teamchef bei Williams zurück.

Während die 20 Piloten für die nächste Formel-1-Saison längst feststehen, kommt das Transferkarussell auf der Position des Teamchefs in der Winterpause mächtig in Schwung. Denn Frédéric Vasseur tritt die Nachfolge des vor zwei Wochen zurückgetretenen Mattia Binotto bei Ferrari an. Das gaben die beiden Rennställe am Dienstag bekannt. Vasseur hatte im Juli 2017 nach der Freistellung von Monisha Kaltenborn den Posten des Teamchefs bei Sauber übernommen. Die WM-Saison 2017 beendete Alfa Romeo auf dem zehnten und letzten Rang. In diesem Jahr führte Vasseur das Team auf Platz sechs, es ist das beste Abschneiden seit 2012.

Für Vasseur geht ein Kindheitstraum in Erfüllung

Nun soll der 54-jährige Franzose den italienischen Traditionsrennstall in der kommenden Saison zum ersten WM-Titel seit 2008 führen.

Mit dem Wechsel zu Ferrari erfüllt sich Vasseur einen Kindheitstraum. "Als jemand, der eine lebenslange Begeisterung für den Motorsport hegt, war Ferrari für mich immer das Höchste im Motorsport", erklärt Vasseur, der bei Ferrari mit Charles Leclerc auf einen alten Bekannten aus Sauber-Zeiten trifft. Der 25-jährige Monegasse absolvierte seine Premierensaison in der Königsklasse 2018 im Schweizer Rennstall und machte unter der Führung von Teamchef Vasseur mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, die Leclerc am Ende der Saison den Wechsel zu Ferrari ermöglichten. Zuvor arbeiteten Vasseur und Leclerc bereits in Nachwuchsserien zusammen. "Er hat immer an mich geglaubt, wir hatten ein gutes Verhältnis", sagt Leclerc.

McLaren-Teamchef Seidl als Nachfolger von Vasseur im Gespräch

Wer den freien Teamchefposten bei Alfa Romeo übernimmt, ist noch nicht klar. In der Gerüchteküche gibt es mit McLaren-Teamchef Andreas Seidl aber einen klaren Favoriten. Der 46-jährige Deutsche führte den britischen Traditionsrennstall in den vergangenen Jahren wieder näher an das Spitzenfeld in der Formel 1 heran. Ein Wechsel Seidls zu Alfa Romeo würde aber dennoch Sinn machen. Denn ab 2026 wird der Schweizer Rennstall Sauber zum Audi-Werksteam und den VW-Konzern kennt Seidl aus seiner Zeit als Porsche-Teammanager bestens.

Auch Williams braucht einen neuen Teamchef

Bereits am Montag legte Jost Capito seinen Posten als Teamchef bei Williams nieder. "Es war ein großes Privileg, Williams Racing in den letzten beiden Saisonen zu leiten und das Fundament für den Turnaround dieses großartigen Teams zu legen", sagte Capito. Der 64-jährige Deutsche hatte 2021 den Posten übernommen. Auch Technikchef François-Xavier Demaison stellt seinen Posten zur Verfügung. Williams Racing werde seinen neuen Teamchef und technischen Direktor zu gegebener Zeit bekannt geben, hieß es weiter.