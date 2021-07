Formel 1: Grand Prix von Silverstone nach schwerem Crash zwischen Verstappen und Hamilton unterbrochen

Unterbrochen wurde der Formel-1-Grand- Prix von Großbritannien am Sonntag in Silverstone schon in der ersten Runde: Die beiden Kontrahenten um den WM-Titel, Max Verstappen und Lewis Hamilton sind kollidiert. Der Re-Start erfolgte um 16.42 Uhr. Hamilton kassierte eine Zehn-Sekunden-Strafe.

Der Grand Prix von Großbritannien in Silverstone musste bereits kurz nach dem Start in der ersten Runde unterbrochen werden. Grund dafür war ein schwerer Unfall von WM-Leader Max Verstappen nach einer Berührung mit Lewis Hamilton. Die beiden WM-Kontrahenten lieferten sich in der ersten Runde ein episches Duell um die Führung. Eine halbe Runde lang kämpften die beiden Rennfahrer in einem Rad-an-Rad-Duell um den Spitzenplatz. In der Hochgeschwindigkeitskurve "Copse" kam es zu einem folgenschweren Kontakt zwischen dem rechten Hinterrad am Red Bull und dem linken Vorderrad des Mercedes-Boliden. Verstappen krachte daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung. Beim Aufprall wirkten Kräfte von 51 g. Selbstständig aber sichtlich benommen konnte der Niederländer seinen Boliden verlassen. Der WM-Leader wird derzeit im Medical Center untersucht, das Rennen wurde um 16.42 Uhr wieder gestartet. Hamilton kann weiterfahren, kassierte aber eine Zehn-Sekunden-Strafe für den Zwischenfall.

Sichtlich niedergeschlagen und erbost über den Zwischenfall zeigt sich Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko: "Es war ein wahnsinnig harter Aufprall. Die erste Meldung ist, dass Max nichts Gravierendes passiert ist. Es ist die schnellste Kurve des Kurses, blöder hätte es nicht kommen können. Die Folgen sind unglaublich, das war gemeingefährlich. Max hat genug Platz gelassen."