Formel 1: Hamilton schlug beim zweiten Spielberg-Rennen zurück

Weltmeister Lewis Hamilton hat am Sonntag das zweite Formel-1-Rennen in Spielberg gewonnen und vor Valtteri Bottas den 54. Mercedes-Doppelsieg in der WM-Geschichte angeführt. Max Verstappen als Dritter und Alex Albon auf Platz vier holten vor erneuter "Geisterkulisse" die ersten Saisonpunkte für das Gastgeberteam Red Bull. Bottas kommt als WM-Leader zum nächsten Rennen kommenden Sonntag in Ungarn.

Lewis Hamilton schlug nach dem enttäuschenden vierten Platz beim Saisonauftakt der Formel 1 in der Vorwoche eindrucksvoll zurück. Der sechsmalige Weltmeister feierte beim Grand Prix der Steiermark, dem zweiten Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg innerhalb von sieben Tagen, seinen ersten Rennsieg dieser Saison und verkürzte den Rückstand in der Fahrerwertung auf Teamkollegen Valtteri Bottas auf sechs Zähler.

"Das ganze Team hat fantastische Arbeit geleistet. Ich bin dankbar, wieder ganz oben stehen zu dürfen", jubelte Hamilton. Den Grundstein für seinen 85. Sieg in der Königsklasse des Motorsports legte der Brite beim Qualifying am Samstag. Bei starkem Regen und schwierigen Sichtverhältnissen behielt der 35-Jährige den Durchblick und distanzierte die Konkurrenz um mehr als eine Sekunde.

Während Hamilton einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte, musste sich Teamkollege Bottas von Rang vier nach vorn kämpfen. Fünf Runden vor Schluss gelang es dem Finnen schlussendlich mit etwas frischeren Reifen an Red-Bull-Pilot Max Verstappen vorbeizuziehen und den Doppelsieg für Mercedes perfekt zu machen. "Der zweite Platz war nach dem Qualifying Schadensbegrenzung", analysierte der WM-Führende nüchtern. Auch Verstappen war nach dem ersten Podium der Saison mit Rang drei nicht restlos zufrieden: "Ich habe alles versucht, aber wir waren zu langsam. Das Podium ist gut, aber wir müssen weiter hart arbeiten." Teamkollege Alex Albon kam hinter Verstappen als Vierter ins Ziel.

Mann des Rennens war der Mexikaner Sergio Pérez im Racing Point. Der Routinier kam mit den nassen Bedingungen im Qualifying nicht zurecht und ging nur von Startposition 17 ins Rennen. In dem startete der 30-Jährige eine furiose Aufholjagd und schob sich sukzessive im Klassement nach vorn. In der Endphase des Rennens attackierte der Mexikaner Red-Bull-Pilot Albon im Kampf um Platz vier. Im Rad-an-Rad-Duell mit dem Thailänder beschädigte sich Pérez allerdings den Frontflügel und fiel aufgrund dessen noch auf den sechsten Platz zurück. Bester Pilot hinter den beiden Topteams wurde McLaren-Pilot Lando Norris.

Ferrari hingegen wird den Grand Prix der Steiermark wohl so schnell wie möglich vergessen wollen. Beim Qualifying am Samstag erreichte der Traditionsrennstall erneut nur mit einem der beiden Boliden die letzte Ausscheidungsrunde. Am Rennsonntag folgte dann der nächste Tiefschlag: Bereits in der ersten Runde kam es zur Kollision zwischen Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Der Monegasse wurde in der dritten Kurve vom Randstein ausgehebelt und zerstörte mit dem linken Hinterrad den Heckflügel seines Teamkollegen. Während für den vierfachen Weltmeister das Rennen sofort zu Ende war, fuhr Leclerc zunächst noch weiter. Nach fünf Runden musste aber auch der zweite Ferrari-Pilot seinen Rennwagen abstellen. "Mir ist nicht klar, wo Charles hinwollte. Es war kein Platz mehr. Es ist bitter für das Team", ärgerte sich Vettel, der nach dem verpatzten Saisonauftakt eine Reaktion zeigen wollte. Leclerc nahm den Unfall der Teamkollegen auf seine Kappe: "Es war mein Fehler und es tut mir sehr leid. Vielleicht war ich ein bisschen übermotiviert." Bereits in der nächsten Woche gibt es für den italienischen Traditionsrennstall die Möglichkeit, die Abwärtsspirale zu stoppen. Die Formel 1 gastiert für den dritten Lauf der Weltmeisterschaft am Hungaroring in Budapest.

Lukas Dunner muss in der Formel 3 weiter auf Punkte warten

In der Formel 3 muss der Österreicher Lukas Dunner nach vier absolvierten Rennen weiter auf seine ersten Punkte in der Nachwuchsserie warten. Beim Regenrennen am Samstag, das nach mehreren Unfällen wegen Aquaplanings nach der Hälfte der Renndistanz abgebrochen werden musste, belegte der 18-jährige Wiener Position 16. Der Sieg ging an den Dänen Frederik Vesti. Beim zweiten Rennen am Sonntag konnte sich Dunner bei besseren Wetterbedingungen nicht verbessern. Der Formel-3-Pilot steckte im hinteren Drittel des Feldes im Verkehr fest und kam schlussendlich als 19. über die Ziellinie. Den Sieg erbte nach einer Kollision im Kampf um Platz eins Théo Pourchaire.

Michael Switil

Quelle: SN