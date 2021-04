Formel 1: Hamilton schnappt sich Imola-Pole vor Perez

Mercedes-Pilot setzte sich vor den beiden Red-Bull-Boliden durch, wobei Max Verstappen das Stallduell verlor.

Weltmeister Lewis Hamilton ist in der Formel-1-Qualifikation von Imola zur 99. Pole Position seiner Karriere gerast und geht damit als Favorit in den Grand Prix der Emilia Romagna am Sonntag (15 Uhr/live ORF 1, RTL und Sky). Der englische Mercedes-Pilot verwies am Samstag in 1:14,411 Minuten überraschend Sergio Perez im Red Bull auf den zweiten Platz und hatte dabei einen Vorsprung von nur 0,035 Sekunden. Der Mexikaner Perez steht erstmals in der Formel 1 in der ersten Startreihe. Dritter wurde sein Stallrivale Max Verstappen, dem 0,087 Sekunden auf Hamilton fehlten.

Bottas enttäuschte als Achter - Norris doch nicht Dritter

Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas kam nicht über Platz acht hinaus. Außenseiter Lando Norris wäre im McLaren beinahe auf den dritten Startplatz gefahren, seine schnellste Zeit wurde wegen eines Überfahrens der Streckenbegrenzung aber gestrichen. Der 21-jährige Engländer wurde am Ende Siebenter hinter Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpha Tauri) und Daniel Ricciardo (Mclaren).

Vettel machte Schritt nach vorn

Der Deutsche Sebastian Vettel wurde in seinem Aston Martin 13. Vettel verpasste damit die letzte Runde der zehn schnellsten Fahrer. Für den 33-Jährigen war es aber ein Fortschritt im Vergleich zum Saisonstart vor drei Wochen. In Bahrain war Vettel in der Qualifikation 18. geworden. Haas-Neuling Mick Schumacher schloss die Qualifikation als 18. direkt vor seinem Teamkollegen Nikita Masepin ab, war aber mehr als 0,5 Sekunden schneller als der Russe.

Ergebnis des Qualifyings nach 3 Durchgängen:

1. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes 1:14,411 Min.

2. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull +0,035 Sek.

3. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull +0,087

4. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari +0,329

5. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpha Tauri +0,379

6. Daniel Ricciardo (Australien) - McLaren +0,415

7. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren +0,464

8. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes +0,487

9. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine +0,799

10. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin 1:15,522

11. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari 1:15,199

12. George Russell (Großbritannien) - Williams 1:15,261

13. Sebastian Vettel (Deutschland) - Aston Martin 1:15,394

14. Nicholas Latifi (Kanada) - Williams 1:15,593

15. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine 1:15,593

16. Kimi Räikkönen (Finnland) - Alfa Romeo 1:15,974

17. Antonio Giovinazzi (Italien) - Alfa Romeo 1:16,122

18. Mick Schumacher (Deutschland) - Haas 1:16,279

19. Nikita Masepin (Russland) - Haas 1:16,797

20. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri -