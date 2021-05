Formel 1: Hamilton triumphierte dank aggressiver Strategie auch in Barcelona vor Verstappen

Weltmeister Lewis Hamilton sicherte sich beim Formel-1-Rennen in Barcelona die 100. Pole Position seiner Karriere und den Rennsieg. Aggressive Strategie brachte die Silberpfeile auf Siegerstraße.

Es war ein historischer Moment, als Lewis Hamilton am frühen Samstagnachmittag die Ziellinie am Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien überquerte. Sichtlich bewegt jubelte der Formel-1-Weltmeister über seine 100. Pole Position in der Königsklasse des Motorsports. Eine historische Bestmarke, die der Mercedes-Pilot in dieser Saison noch weiter in die Höhe schrauben wird. Seit 2013 ist der Brite für die Silberpfeile aktiv. Für den Serienweltmeister der vergangenen sieben Jahre holte der 35-Jährige in Spanien seine 74. Pole Position, die übrigen 26 feierte der amtierende Weltmeister für McLaren. "Ich kann nicht glauben, dass es jetzt 100 sind. Es ist ein Traum, eine Ehre, für dieses Team zu arbeiten. Wer hätte gedacht, dass das gelingen kann", sagte Hamilton, der sich im Qualifying von Barcelona hauchdünn gegen Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Teamkollege Valtteri Bottas durchsetzte.

Mit der Pole Position stellten die Silberpfeile die Weichen bereits am Samstag auf Sieg, aber Teamchef Toto Wolff prophezeite wenige Minuten vor dem Rennstart: "Die erste Runde wird sehr wichtig." Der 49-jährige Wiener sollte Recht behalten. Verstappen erwischte wieder einmal einen perfekten Start und überholte WM-Leader Hamilton mit einem harten Überholmanöver. In der Anfangsphase fuhren sich die beiden einen beachtlichen Vorsprung auf den Rest des Feldes heraus. Daran konnte auch eine zwischenzeitliche Safety-Car-Phase nach dem Ausfall von AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda nichts ändern. Den Re-Start entschied abermals der Niederländer für sich. Lediglich Lance Stroll überholte Lokalmatador Fernando Alonso. Für alle übrigen Piloten ging es bis zu den ersten Boxenstopps im Formationsflug weiter.

Der Strategiekrimi brach nach rund einem Drittel der Renndistanz aus. Verstappen entschied sich vor dem Weltmeister auf die Medium-Reifen zu wechseln. Die Red-Bull-Crew patzte aber, der Niederländer verlor rund zwei Sekunden. Mercedes entschied sich allerdings nicht, Hamilton in der Folgerunde an die Box zu holen, der Brite hätte damit die Führung übernommen. Der siebenfache Weltmeister stoppte später und hing wieder hinter Verstappen fest.

Etwa 20 Runden setzte Mercedes den entscheidenden Schachzug und holte Hamilton erneut an die Box. Von diesem Zeitpunkt an startete für den in Führung liegenden Niederländer ein Kampf gegen die Zeit und seine Reifen. Widersacher Hamilton fuhr pro Runde knapp zwei Sekunden schneller. Sieben Runden vor Schluss war die Lücke zwischen den beiden WM-Kontrahenten wieder geschlossen. Verstappen konnte sich mit alten Reifen nicht mehr verteidigen und musste mit dem zweiten Platz sowie der schnellsten Rennrunde Vorlieb nehmen. Hamilton feierte seinen dritten Saisonsieg, den 98. seiner Karriere. Teamkollege Bottas komplettierte einmal mehr das Podium. "Die Arbeit zahlt sich aus. Ich war immer knapp dran. Wir haben alles riskiert und es hat sich ausgezahlt", sagte Hamilton, der in der WM nun 14 Punkte vor Verstappen liegt. Der Red-Bull-Pilot brachte es nach dem vierten Saisonrennen auf den Punkt: "Es ist, wie es ist. Wir sind einfach zu langsam und nicht da, wo wir sein wollen."

Obwohl Hamilton drei der vier bisherigen Rennen für sich entscheiden konnte, bleibt der WM-Kampf spannend. Beim Grand Prix von Monaco in zwei Wochen gilt Red Bull als Favorit.