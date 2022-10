Honda-Heimrennen in Suzuka soll zur Titelparty werden

Die Formel 1 kehrt nach Japan zurück. Max Verstappen will seine zweite Titelchance nutzen.

"Es ist großartig. Es ist die beste Strecke der Welt, definitiv", sagte Singapur-Sieger Sergio Péreznach dem ersten Trainingstag auf der einzigartigen Traditionsrennstrecke in Suzuka und sprach damit vielen seiner Kollegen in der Formel 1 aus der Seele. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause durften die enthusiastischen Fans aus Japan die Königsklasse des Motorsports endlich wieder in ihrer Heimat begrüßen. Nur das Wetter wollte am Freitag nicht ganz mitspielen. Es regnete in beiden Trainings, Fans und Fahrer waren aber trotzdem zufrieden. "Diese ...