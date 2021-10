Formel 1: In Austin regiert Sir Lewis Hamilton

Der 36-jährige Formel-1-Pilot setzte sich in den USA bereits zwei Mal die WM-Krone auf. Am Wochenende soll der nächste Sieg gelingen.

Die Formel-1-Saison 2021 biegt bei noch sechs ausstehenden Rennen zwar noch lange nicht auf die Zielgerade ein, dennoch nimmt die Spannung im Titelkampf zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und seinem Herausforderer Max Verstappen weiter zu. Das europäische Festland verlässt jedenfalls Red-Bull-Pilot Verstappen als WM-Führender. Der 24-jährige Niederländer erarbeitete sich in den bisherigen 16 Saisonrennen einen Vorsprung von sechs Punkten auf Serienweltmeister Hamilton.

Die Titelentscheidung im spannendsten WM-Duell seit vielen Jahren wird aufgrund des engen Punkteabstands zwischen den beiden Kontrahenten wohl erst während der Asientour der Königsklasse zum Saisonfinale fallen, wenn die Formel 1 in Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi gastiert. Das bedeutet aber keineswegs, dass die drei bevorstehenden Rennen auf dem amerikanischen Kontinent in den USA, Mexiko und Brasilien weniger wichtig sind, denn einen weiteren Ausfall in dieser Saison sollte sowohl Verstappen als auch Hamilton verhindern.

Den Auftakt zur drei Rennen umfassenden Amerika-Tour begeht die Formel 1 an diesem Wochenende in Austin. Auf dem Circuit of The Americas (COTA), der seit 2012 Teil des Rennkalenders ist, ist die Favoritenrolle klar verteilt: Mercedes-Pilot Hamilton ist mit fünf Siegen Rekordsieger auf dem fünfeinhalb Kilometer langen Linkskurs. 2015 und 2019 sicherte sich Hamilton in Texas sogar den WM-Titel. Im neuen Museum von Madame Tussauds in Dubai gibt es im Übrigen eine Wachsfigur des 36-jährigen Briten, der von der Queen zum Ritter geschlagen wurde, zu bewundern - und zwar in derselben Pose, in der er 2019 über den Titelgewinn in Austin jubelte.

In der seit 2014 laufenden Turbo-Hybrid-Ära siegte mit Kimi Räikkönen im Ferrari (2018) überhaupt nur ein einziges Mal ein Nicht-Mercedes-Pilot in den USA. Das weiß man auch beim Dauerrivalen Red Bull: "Austin ist eine von Lewis' stärksten Strecken. Wir wissen, dass er dort sehr, sehr schnell ist. Aber wir halten dagegen und geben nichts auf", sagte Teamchef Christian Horner.

Nicht ganz so klar in der Favoritenrolle sieht sich erwartungsgemäß Branchenprimus Mercedes rund um Motorsportchef Toto Wolff. "Austin kann für beide Teams gut sein", meinte der 49-jährige Wiener, der sich von den verbleibenden Rennen noch einiges erwartet: "In dieser Saison hat es bislang schon so viele Wendungen gegeben, dass wir an diesem Wochenende in Texas darauf vorbereitet sind, auf alles zu reagieren, was dort auf uns zukommt."