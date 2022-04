Formel 1 in Imola: Red Bull trifft Ferrari mitten ins Herz

Ausgerechnet beim Ferrari-Heimrennen in Imola feierte Konkurrent Red Bull den ersten Doppelsieg in der Formel 1 seit knapp sechs Jahren. Lewis Hamilton wurde überrundet.

Selbst die wechselhaften Wetterbedingungen konnten rund 100.000 Tifosi nicht davon abhalten, Ferrari beim ersten Heimrennen der Saison lautstark anzufeuern. Die Sehnsucht nach dem ersten Heimsieg in Imola seit 2006 - damals in Person von Michael Schumacher - war in der ganzen Region deutlich zu spüren. Bereits etliche Stunden vor dem Rennstart pilgerten Tausende in Rot gekleidete Fans an die Rennstrecke. Das Emblem mit dem springenden Pferd war allgegenwärtig und die Hoffnungen auf einen Sieg der Scuderia vor heimischer Kulisse waren nach dem starken Saisonstart mit zwei Siegen aus den ersten drei Rennen durchaus berechtigt. Die tolle Stimmung am traditionsreichen Autodromo Enzo e Dino Ferrari sackte aber unmittelbar nach dem Rennstart auf nasser Fahrbahn in den Keller.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der sich beim Sprint am Samstag Max Verstappen im Red Bull erst in der vorletzten Runde geschlagen geben musste, rutschte nach dem Start auf den Intermediate-Reifen - die Strecke trocknete im Laufe des Rennens ab - auf die vierte Position zurück. Gegen Rennende kämpfte der WM-Führende noch um den zweiten Rang. Im Duell mit Red-Bull-Pilot Sergio Pérez riskierte der 24-jährige Monegasse aber zu viel, drehte sich. "Ich war zu gierig und habe den Preis dafür bezahlt." Als Sechster machte Leclerc zwar noch Punkte, sein Vorsprung in der WM-Wertung schmolz aber auf 27 Zähler. Noch schlechter verlief das Heimrennen für Teamkollege Carlos Sainz. Der zweite Ferrari-Pilot wurde in eine Kollision verwickelt und schied aus.

Im Gegensatz dazu hätte der Europaauftakt für Red Bull Racing nicht besser laufen können. Bereits im Sprint holte der österreichische Rennstall, der in der frühen Saisonphase mit Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen hatte, mit den Plätzen eins und drei wichtige Punkte. Im Hauptrennen lief es für Verstappen und Pérez dann sogar noch besser. Beide Red-Bull-Piloten erwischten einen perfekten Start und legten so den Grundstein für den ersten Doppelsieg der Bullen seit Malaysia 2016. "Das war ein wunderschöner Sonntag. Als Team haben wir es sehr gut gemacht", freute sich Weltmeister Verstappen, der an der Spitze eine schnellste Runde nach der anderen drehte und ähnlich dominierte, wie Leclerc vor zwei Wochen in Australien. Pérez meinte: "Wir hatten einen schwierigen Start in die Saison. Das haben wir uns verdient, es ist ein super Tag für das Team." In der Konstrukteurs-Wertung liegt Red Bull dank des Doppelsiegs und einem rabenschwarzen Tag für Ferrari nur noch elf Punkte zurück.

Indes befindet sich Mercedes weiterhin in der Krise. George Russell holte als Vierter zwar abermals das Maximum aus dem Silberpfeil heraus, landete aber dennoch hinter Mercedes-Kundenteam McLaren. Lewis Hamilton kam mit dem Mercedes-Boliden aber überhaupt nicht zurecht und musste sich mit Platz 13 begnügen. In der 41. Runde gab es für den 37-jährigen Briten zudem die Höchststrafe: Er wurde von Verstappen überrundet. "Lewis, es tut mir leid. Das Auto war unfahrbar", entschuldigte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen per Funk bei seinem Superstar.