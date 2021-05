Formel 1 in Monaco: Charles Leclerc nimmt Sieg im Wohnzimmer ins Visier

Der Lokalmatador kämpft um den ersten Grand-Prix-Triumph eines Monegassen in Monte-Carlo seit exakt 90 Jahren.

Für viele ehemalige und aktive Formel-1-Piloten ist Monaco zur Wahlheimat geworden. Allzu gern verbringen die Motorsport-Stars ihre Freizeit an der malerischen Küste im Süden Frankreichs. Ein Rennen der Königsklasse im eigenen Wohnzimmer zu gewinnen ist der Lebenstraum vieler Piloten. So fühlten sich die Monaco-Siege des Nico Rosberg wie Heimsiege an. Der Deutsche verbrachte einen Großteil seiner Jugend im Fürstentum.

An waschechten Lokalmatadoren mangelt es allerdings in der 92-jährigen Geschichte des Grand Prix von Monaco. Bislang gelang es erst ...